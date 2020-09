Der Schauspieler Birol Ünel ist tot. Wie die Intendantin des Berliner Maxim-Gorki-Theaters, Shermin Langhoff, bestätigte, starb Ünel nach einem Krebsleiden. Er wurde nur 59 Jahre alt.



Ünel wurde in der Türkei geboren und wuchs in Bremen auf. Er spielte in mehreren Filmen des Hamburger Regisseurs Fatih Akin mit und gewann 2004 den Deutschen Filmpreis als bester Hauptdarsteller für den Kinofilm "Gegen die Wand". "Ruhe in Frieden, mein Freund", schrieb Fatih Akin am Freitag auf seinem Instagram-Account. Und weiter: "Du hattest ein Licht in Dir, das mich immer überwältigt hat."