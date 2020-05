Die Schauspielerin Irm Hermann ist tot. Sie starb im Alter von 77 Jahren, wie ihre Agentin Antje Schlag unter Berufung auf die Familie am Donnerstag in Berlin mitteilte.

Mit Fassbinder verbunden

Hermann spielte in 18 Filmen Rainer Werner Fassbinders. Er war ihr Förderer und ihre große Liebe. Nach eigenem Bekunden holte er sie aus ihrem kleinbürgerlichen Dasein heraus und machte sie zur Schauspielerin. 1971 erhielt sie den italienischen Darstellerpreis für die Rolle der Marlene in "Die bitteren Tränen der Petra von Kant". Außerdem spielte sie in "Angst essen Seele auf".

Eigene Wege: Erfolgreich in Theater und Film

Nach einer schrittweisen, auch traumatischen Trennung von Fassbinder ging Irm Hermann Mitte der 1970er-Jahre ihre eigenen Wege, zog von München nach Berlin, heiratete und bekam zwei Kinder. Sie wurde Ensemblemitglied an der Freien Volksbühne unter der Intendanz von Hans Neuenfels. Am Berliner Ensemble arbeitete sie mit Peter Palitzsch. Sie wirkte in rund 100 Kino- und Fernsehproduktionen. Mit Werner Herzog drehte sie "Woyzeck" neben Klaus Kinski, Hans W. Geissendörfer verpflichtete sie für "Ediths Tagebuch", für Ulrike Ottinger stand sie etwa in "Johanna D'Arc of Mongolia" vor der Kamera. Mit Christoph Schlingensief drehte sie "Das deutsche Kettensägenmassaker" und "Die 120 Tage von Bottrop".

Den Deutschen Filmpreis bekam Hermann für die Rolle der Mitgefangenen von Sophie Scholl in Percy Adlons "Fünf letzte Tage". Ihr komisches Talent konnte sie zeigen in Loriots "Pappa ante portas" oder zuletzt neben Elyas M'Barek, Jella Haase, Sandra Hüller und Katja Riemann in "Fack Ju Göhte 3". In den letzten Jahren gastierte sie unter anderem an der Volksbühne und der Komischen Oper in Berlin, am Züricher Schauspielhaus und am Wiener Burgtheater. Auch im Radio war sie präsent, 2009 erhielt sie den Deutschen Hörbuchpreis als Beste Interpretin für "Enigma Emmy Görling".

Wagnis Schauspiel