Die Leipziger Buchgestalter Jan Wenzel und Wolfgang Schwärzler sind mit dem "Preis der Stiftung Buchkunst" geehrt worden. Wie die Stiftung am Freitag in Frankfurt am Main mitteilte, erhielten sie die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung für ihr 600-Seiten-Werk "Das Jahr 1990 freilegen" , das so zum "Schönsten Buch 2020" gekürt wurde. Anhand von hunderten Bild- und Textdokumenten erlaubt die großformatige Publikation einen facettenreichen Blick zurück ins Jahr der Wiedervereinigung. Dafür recherchierte Spector Books-Verleger Jan Wenzel über Jahre, die Remontage in Buchform entstand in enger Zusammenarbeit mit Schwärzler als Grafiker. Übergeben wurde der Preis am Freitagmittag in Frankfurt am Main von Stiftungsgeschäftsführerin Katharina Hesse und Verleger Joachim Unseld, Corono-bedingt im kleinen Rahmen, aber mit Überraschungstorte, wie es hieß.

Einblicke in das prämierte Buch Bildrechte: Stiftung Buchkunst / CHOREO

"Ein Wälzer, den man auch so nennen darf", so eröffnete Hesse ihre Laudatio. Denn 1990 sei wortwörtlich alles in Umwälzung geraten. Fundstücke dieses prägenden Jahres würden in dem Werk von Wenzel und Schwärzler ausgebreitet und sortiert. Dazu gehöre aufwendig recherchiertes Fotomaterial, etwa die überwiegend in Schwarz-Weiß gehaltenen Bildstrecken von Fotografinnen und Fotografen wie Ute Mahler, Andreas Rost und Christiane Eisler. Hinzu kämen Zitate, Aufsätze, Briefe, Protokolle oder Interviews.



Gestaltet sei das Material in doppelseitigen Text-Bild-Montagen, was individuelle Einstiege ermögliche. So werde das umwälzende Jahr 1990, das von großen Erwartungen und erster Ernüchterung geprägt worden sei, lebendig. Dabei erinnere die Anordnung der Bilder und Texte an eine Zeitungsseite. Mit fetten Linien seien die Text-Bild-Verschachtelungen verfugt: "Man darf an Trauerränder denken, fühlten sich doch Millionen von Biografien samt Staat schleichend zu Grabe getragen." Um einen alternativen Geschichtsentwurf kreisten außerdem 32 Geschichten aus der Feder von Alexander Kluge im Buch, führte Hesse weiter aus.