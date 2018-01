Schreiben lernen – wohl kein Kind will zu Beginn seiner Schulzeit nicht auch das schaffen, was die Erwachsenen schon können. Buchstaben, Worte und ganze Sätze selbst aufschreiben. In mühsamen, kleinen Schritten müssen sich die Sechsjährigen diese Jahrtausende alte Kulturtechnik erschließen. Das Schreibenkönnen ist es, was uns später in die Lage versetzt, Wissen festzuhalten und Erfahrungen zu überliefern. Es ist einer der ganz wichtigen Schritte hinein in die Welt der Erwachsenen. Und es fordert Höchstleistung vom Gehirn.