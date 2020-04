Einige seiner Bücher waren auch in Deutschland Bestseller. Für "Der Besuch des Leibarztes" erhielt Enquist während der Leipziger Buchmesse 2002 den Deutschen Bücherpreis in der Kategorie "Internationale Belletristik". "Der Besuch des Leibarztes" oder "Lewis Reise" erreichten immense Verkaufszahlen.



Auf Deutsch erschien auch sein autobiografisch geprägter Roman "Das Buch der Gleichnisse". Ein Ich-Erzähler namens Per Ola erzählt darin von der komplizierten Liebe der Eltern, von seiner eigenen Liebe zu seiner verstorbenen Mutter und schließlich davon, wie er seine erste Liebe erfuhr. Enquist arbeitete sich in dem Buch erkennbar an seiner eigenen Vita ab und beschäftigte sich kritisch mit dem puritanischen Milieu, in dem er aufwuchs. All das in einem spröden, schroffen Stil, den seine Fans schätzten.