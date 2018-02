Die meisten Schulen sind immer noch überwiegend analog: Es gibt Schulbücher, Tafeln und Arbeitsblätter. In unserer Alltags- und Arbeitswelt dagegen schreitet die Digitalisierung unaufhaltsam voran. Besonders in diesem Themenfeld macht sich der Wissensvorsprung der Schülerinnen und Schüler gegenüber dem Lehrpersonal bemerkbar. Weiterbildungsangebote zur Medienkompetenz sind daher am stärksten nachgefragt, z.B. am Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien (Thillm). Insgesamt bis zu 30.000 Lehrerinnen und Lehrer nehmen jährlich an den Seminaren teil.