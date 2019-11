Als Thomas Meitsch alias Schwarwel 1989 die Wende erlebt, ist er gerade 21, gelernter Dachdecker und bei den Theaterwerkstätten Leipzig angestellt. Danach wird alles anders, er beginnt, sich seiner großen Leidenschaft, dem Zeichnen, zu widmen. Er arbeitet als Grafiker, seine ersten Schweinevogel-Comic-Bände erscheinen, er wird Chefredakteur des neu gegründeten Comicverlags EEE und Art-Director bei der Band "Die Ärzte" ... Seine Vorwende-Erfahrungen, sein Aufwachsen in der DDR haben ihn in den letzten Jahren immer wieder beschäftigt. In zwei Animationsfilmen hat er sie "aufgearbeitet": "Lieder unserer Heimat" und in "1989 – Unsere Heimat, das sind nicht nur die Städte und Dörfer".

"Sonst wird alles so elegisch"

Wer in der DDR groß geworden ist, den erinnert der Film-Titel an das Pionierlied mit der einprägsam-elegischen Melodie. Für Schwarwel wird es zum akustischen Ausgangspunkt einer Zeitreise in Bildern, die über autobiografische Episoden hinausgehen will, indem sie den Bogen von der deutschen Teilung bis zur Wiedervereinigung spannt. Kalter Krieg, Mauerbau und Schießbefehl, DDR-Mangelwirtschaft, Stasi-Überachung und Opposition bis hin zur großen Montagsdemo am 9. Oktober – all das zitiert Schwarwel in seinem 12-minütigen Trickfilm "1989 – Unsere Heimat, das sind nicht nur die Städte und Dörfer". In "Lieder unserer Heimat" schaut er noch einmal darauf, was ein Staat wie die DDR mit und aus den Menschen gemacht hat, die in ihm aufwuchsen und lebten.



Mit den Mittel des Trickfilms Geschichte(n) erzählen

Szene aus: "Unsere Heimat" Bildrechte: Glücklicher Montag Beim Thema Friedliche Revolution, Schrägstrich Wende, Schrägstrich Mauerfall ist es naheliegend, es autobiografisch aufzuziehen. Man darf aber nicht in die Falle tappen, nur eine Nabelschau zu machen. Sonst wird das alles so elegisch und man braucht einen Saxophon-Spieler, der traurige Musik dazu spielt. Zuerst sollte es ausschließlich um den 9. Oktober gehen. Ich habe aber schnell gemerkt, dass das nicht geht, ohne die Vorgeschichte zu kennen. Schwarwel