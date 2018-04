MDR KULTUR-Video-Aktion Schwenk aus der Heimat

Hauptinhalt

Was ist für Sie Heimat? Zeigen Sie es in einem kurzen Video! Filmen Sie Orte, Menschen, Situationen oder auch Dinge, die Ihnen ein Heimatgefühl geben. Erzählen Sie uns auch, was Sie damit verbinden und warum. Zeigen Sie Ihren persönlichen "Schwenk aus der Heimat" dem MDR KULTUR-Publikum in Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen. Wir sind gespannt!