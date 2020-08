Sean Connery trifft die Queen nach der Filmpremiere des ersten Bond Bildrechte: imago/ZUMA/Keystone

Connery wächst in spartanischen Verhältnissen heran. In Edinburgh. Schon mit neun Jahren muss er seinen Beitrag zum familiären Finanzhaushalt leisten und jobbt. Er probiert dann sehr viel aus. Geht zur Royal Navy, nimmt an einem Mr. Universum-Wettbewerb teil und belegt dort den dritten Platz oder arbeitet als Bademeister. An eine Karriere als Film- oder Theaterschauspieler denkt er nicht. Es ist eher so, dass die Bretter, die die Welt bedeuten, ihn finden.