1962: "James Bond jagt Dr. No"

Er ist noch immer der berühmteste Geheimagent im Dienste Ihrer Majestät. Dass seine Bond-Filme zum weltweiten Kino-Hit wurden, überraschte Sean Connery selbst wohl am meisten. Bis zum Durchburch 1962 musste er sich mit vielen "komischen Jobs" durchgeschlagen.

Sean Connery und das erste Bond-Girl Ursula Andress Bildrechte: imago images / United Archives Der am 25. August 1930 im schottischen Edinburgh geborene Sohn eines Fernfahrers und einer Putzfrau hatte die Schule mit 13 verlassen. Danach war er Milchmann, Bademeister und Soldat, Baggerfahrer und Möbelpolierer. Anfang der 1960er-Jahre fiel er den Produzenten eines geplanten Geheimagenten-Films auf. Nicht zuletzt wegen seiner tollen Figur. Connery hatte am Edinburgh College of Art als Aktmodell posiert. Mit 20 war er schottischer Bodybuilding-Meister, 1953 drittplatziert beim "Mister Universum"-Contest. Beinah hätte er als Profi bei Manchester United unterschrieben.



Nun spielte er ebenso selbstbewusst den Bond. Dabei musste er sich, wie Bond-Girl Eunice Gayson verriet, erstmal ein bisschen Mut antrinken vor den Dreharbeiten.

1964: "Marnie" – Hitchcock-Meisterwerk über sexuelle Gewalt

Mitten im Bond-Hype – er hatte gerade Dr. No bekämpft, Liebesgrüße aus Moskau geschickt und sollte noch im gleichen Jahr gegen den Bösewicht "Goldfinger" antreten –, versuchte er, das Fach zu wechseln. Sean Connery entschied sich für einen sehr dunklen Hitchcock: "Marnie" (1964) – damals verrissen, heute als Meisterwerk verehrt, wie Filmkritiker Hartwig Tegeler erinnert. Ihn habe die Angst getrieben, sein Leben lang in der Bond-Schublade zu verschwinden, erklärte Connery.

Sean Connery und Tippi Hedren in dem Hitchcock-Film "Marnie" von 1964 Bildrechte: dpa

"Marnie" handelt von sexueller Gewalt. Sean Connery spielte darin einen distinguierten Verleger, der zuhause auf sein so genanntes Recht als Ehemann pocht. Wie Connery die plötzliche Verwandlung vom vermeintlichen Gentleman in eine Art Raubtier gestaltet, darin entdeckt Tegeler Anleihen an dessen Bond, "die Figur des weltgewandten Killers und Womanizers".

1974: "Zardoz" - Fantasy-Flop im Lendenschurz

Weniger Bond geht kaum. Charlotte Rampling spielte übrigens ebenfalls mit. Bildrechte: imago/Prod.DB Bis sich Sean Connery als Charakterdarsteller etablierte, gefragt bei Regisseuren von Sidney Lumet über John Huston, Terry Gilliam, Brian De Palma und Michael Bay bis Steven Spielberg, sollte es noch etwas dauern. 1971 und 1983 fiel er nochmal in die alte Rolle des Bond zurück. Das "schnell verdiente Geld" nutzte er auch, um eine Stiftung zu gründen, die schottische Jugendliche während der Ausbildung unterstützen sollte.



Auf Connerys physische Präsenz setzte 1974 John Boorman für seinen trashigen Science Fiction "Zardoz". Der floppte, auch wenn Sean Connery darin einen Krieger mimte, mit blankem Oberkörper, nur mit Lendenschurz und schwarzen Stiefeln bekleidet. Dazu trug er Biker-Bart und Pferdeschwanz. Weniger Bond ging kaum.

1976: "Robin und Marian" mit Audrey Hepburn

Dann erlebte das Publikum Sean Connery in Richard Lesters "Robin und Marian" (1976) als traumatisierten Kreuzzugskämpfer, der 20 Jahre nach seinem Aufbruch ins Heilige Land auf die einst Geliebte trifft. Aurdey Hepburn spielte die Frau, die sich dem Dienst an den Mitmenschen widmet, während Connery als Kreuzzügler Robin mordete. Betört vom Spiel der beiden war damals Kritiker-Papst Roger Ebert: "Sie strahlen. Sie scheinen wirklich verliebt zu sein." Robin (Sean Connery) und seine alte Liebe Marian (Audrey Hepburn) Bildrechte: MDR/Morefilms

Film-Erfolg? "Unvorhersebarer als an der Börse"

Kein Kostüm, sondern Zeit seines Lebens sehr ernst gemeint: Sean Connery ist Schotte, auch wenn er heute auf den Bahamas lebt. Seine Akzent legte er nie ab. Bildrechte: dpa Jenseits von 007 überzeugte der Schauspieler als aufmüpfiger Soldat im Antikriegsdrama "Ein Haufen toller Hunde", neben seinem Freund Michael Caine als Abenteurer in "Der Mann, der König sein wollte" oder als verzweifelter Polizist, der im Psychothriller "Sein Leben in meiner Gewalt" an einem Fall von Kindesmissbrauch zerbricht.



Kritiker lobten diese Filme, Kassenschlager wurden sie nicht.



Connery fand, beim Film sei es unvorhersehbarer als an der Börse. Aber auch, wenn es nach den Einsätzen als Bond nichts mehr geworden wäre mit der Karriere, Connery wäre wohl nicht zu deprimiert gewesen:



"Ich hatte immer das Gefühl, wenn es nicht mehr läuft, kann ich immer woanders etwas anderes machen."

1986: Als wunderbar weiser Mönch in "Der Name der Rose"

Mit Physis, Tiefe der Charaktere und Gelassenheit, ja Leichtigkeit: So faszinierte Sean Connery in seiner späteren Jahren, wie Filmkritiker Hartwig Tegeler findet. 1986, als Mönch in Jean-Jacques Annauds Verfilmung von Umberto Ecos Mittelalter-Krimi "Der Name der Rose" nehme er einen "wunderbaren Altersausdruck" an: "weise, verständnisvoll, klug, erfahren, auch ein bisschen verliebt in die eigene Intelligenz, ohne dass das in dümmlichen Altersstarrsinn abgleiten würde". Sean Connery als als William von Baskerville in "Der Name der Rose" Bildrechte: dpa

1986: Sehr ritterlich: "Highlander"

Mittlerweile hatte sich Connery in Hollywood etabliert. Er war der coole Schwertkämpfer Ramirez im Fantasy-Hit "Highlander" an der Seite von Christopher Lambert. Christopher Lambert und Sean Connery in "Highlander" Bildrechte: imago/United Archives

1987: "Die Unbestechlichen" - Oscar als Bester Nebendarsteller

Seine schauspielerische Leistung als hartnäckiger Polizist in "Die Unbestechlichen" brachte ihm einen Oscar als Bester Nebendarsteller ein. Seine Dankesrede leitete der Schotte übrigens mit den Worten ein: "Guten Abend meine Damen und Herren, Freunde und ein paar Feinde." Der unbequeme Connery war berüchtigt dafür, Studios zu verklagen: "Ich mag Fairness, es geht nicht nur ums Geld, es geht auch ums Prinzip", erklärte er dazu später in einer Talkshow. Krimi um das organisierte Verbrechen in Chicago mit Charles Martin Smith, Kevin Costner, Sean Connery und Andy Garcia Bildrechte: imago images/Mary Evans

1989: Indiana Jones' Vater und "Sexiest Man Alive"

Harrison Ford als wagemutiger Archäologe und Sean Connery als Filmvater Bildrechte: dpa Zuletzt amüsierte Sean Connery in "Indiana Jones und der letzte Kreuzzug". In dem dritten Teil der Abenteuer-Tetralogie von Steven Spielberg und George Lucas spielte er den kauzigen Vater des Archäologen Dr. Henry Jones Junior (Harrison Ford). Der Film hatte ein Budget von 48 Millionen Dollar und spielte über 470 Millionen Dollar ein.



Nicht nur Lust auf Abenteuer, auch Sex-Appeal hatte Sean Connery da offenbar immer noch:



1989 erklärte das "People"-Magazin den damals 59-Jährigen zum "Sexiest Man Alive" und kürte ihn 1999 sogar zum "Sexiest Man Of The Century".

2000: Ritterschlag

Im Jahr 2000 schlug ihn Königin Elizabeth II. in seiner Heimatstadt Edinburgh zum Ritter. Dass das nicht eher passierte, lag wohl auch daran, dass sich Connery immer wieder für die schottische Unabhängigkeit stark gemacht hatte. Queen Elizabeth trifft Connery und seine erste Frau Diane Cilento nach der Filmpremiere von "Man lebt nur zweimal" 1967. Bis zum Ritterschlag dauerte es noch etwas ... Bildrechte: imago/ZUMA/Keystone

2003: In der "Liga der außergewöhnlichen Gentleman"

2003 absolvierte Sean Connerys seinen letzten Auftritt auf der großen Leinwand. Gewohnt locker. So "konnte er uns immer noch sehr gut um den Finger wickeln und uns faszinieren", resümiert Hartwig Tegeler. Sean Connery als Allan Quatermain neben einem Spezial-Fahrzeug, in dem seine Freunde Tom Sawyer (Shane West) und Mina Harker (Peta Wilson) sitzen Bildrechte: dpa

Heute nur noch auf Instagram

Danach zog er sich aus der Öffentlichkeit zurück. Zu sehen ist er gelegentlich auf Fotos und in Videos, die seine Enkelin Saskia Connery bei Instagram veröffentlicht. Privat ist der begeisterte Golfer Connery seit 1975 in zweiter Ehe mit der Malerin Micheline Roquebrune verheiratet, die gerade ihren 91. Geburtstag feierte. Die beiden leben auf den Bahamas. Sein einziger Sohn Jason Connery stammt aus der ersten Ehe mit der Schauspielerin Diane Cilento.