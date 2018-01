Für den Musikzubehör-Hersteller "VOX Amplification" – damals noch "Jenning Musical Instruments", benannt nach dem Gründer Tom Jennings – bedeutete die Entwicklung des AC30 den Durchbruch, schon die Beatles schworen auf den Sound.

Es gab ja nicht viel anderes. Die mussten mit dem klar kommen, was sie zur Verfügung hatten. Das waren in der Regel AC15/AC30. Später gab's dann AC 50, die waren schon lauter. Aber angefangen haben sie mit den kleinen. Jan Extra, Gitarren-Experte

Jan Extra ist Gitarren-Experte. Er arbeitet beim Musik-Großhändler JUST MUSIC in Berlin-Kreuzberg – einem Mekka nicht nur für Gitarristen. Er sitzt mir gegenüber – in einem Raum, vollgestellt mit rund 100 VOX-Verstärkern aller Generationen. Und natürlich ist auch er überzeugt vom Kultgerät.

Wenn man bei einem VOX AC15 oder AC30 die Rückwand abnimmt und sich anguckt, wie das verlötet wurde, sage ich dazu: Akribischer geht's nicht mehr! Teflon-beschichtete Kabel, hitzebeständige Kabel, akkurat aufgebaut. Da gibt es nichts zu meckern. Besser geht's nicht. Jan Extra, Gitarren-Experte

Ein Vox-Verstärker: Unverkennbar mit seinen formschönen Rauten. Bildrechte: IMAGO

Eine kurze Geschichte der Gitarrenverstärker

Zur besseren Einordnung ein kurzer Blick in die Geschichtsbücher: Die Ära der Gitarrenverstärker begann in den frühen 30er-Jahren. Damals waren noch Experimentierfreude, Eigeninitiative und Erfindergeist gefragt. Vorreiter war hier der US-Amerikaner Lester Polfus – kurz "Les Paul". In seiner Heimatstadt im US-Bundesstaat Wisconsin war er ein bekannter Sänger und Gitarrist, wollte aber mehr Zuhörer erreichen, um noch mehr Geld in den Hut zu spielen.

Ich habe meiner Mutter den Radioverstärker geklaut, habe mir die Sprechkapsel eines Telefons um den Hals gehangen und beides zusammengeschlossen. Der Strom für den Verstärker kam aus der Autobatterie meines Vaters. Verstärker-Erfinder Les Paul

Der erste Gitarrenverstärker war also geboren. Wie so vieles stoppte der Zweite Weltkrieg aber auch diese Entwicklung. Trotzdem explodierte die Zahl der Besitzer von E-Gitarren und Verstärkern schon in den 1940er-Jahren.

Kultverstärker mit unverkennbarem Sound