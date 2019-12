Inszenierungen von Gemeinschaft

Für Christian Wulf, Professor für Anthropologie und Erziehung an der Freien Universität Berlin, sind Rituale Inszenierungen von Gemeinschaft. Dabei spielen Gesten und Ästhetik eine wichtige Rolle.

Also, es gibt so eine Inszenierung und eine Aufführung in dem Ritual, die eben dadurch, dass es eine körperliche Seite hat, durchaus nachhaltiger wirkt als reine Sprache. Prof. Dr. Christian Wulf, Arbeitsbereich Anthropologie und Erziehung FU Berlin

Dazu gehören nach Ansicht des Wissenschaftlers religiöse Rituale, etwa bei Hochzeiten, Geburten oder Beerdigungen, also Ereignissen, die an den Grenzen des Lebens situiert sind.



Auf solche Ereignisse angesprochen, erinnern sich Befragte zum Beispiel so:

Für Beatrix, 36 Jahre, Lehrerin, war die Taufe so ein wichtiger und aufregender Moment. Sie war bereits Schulkind und fühlte sich durch das Ritual stärker der Familie ihrer Mutter zugehörig, in der alle getauft waren.

Ralph, 47, der in der DDR aufgewachsen ist, nahm an der Jugendweihe teil, dem "sozialistischen Pendent zur Konfirmation". Auch diese Veranstaltung hatte was Ritualhaftes, erzählt er. Und obwohl man das peinlich fand, sei man durchaus auch ein bisschen stolz gewesen.

Alltagsrituale

Wichtige Rituale haben viel mit der Zeitordnung zu tun, erklärt Professor Wulf. Der Tagesrhythmus zum Beispiel sei geordnet durch Arbeit, Essen und Freizeit. Da gäbe es oft rituelle Komponenten, die erforderlich seien, damit Struktur entstehe und nicht alles zerfließe.

Den Kindern abends eine Geschichte vorlesen, am Sonntag Tatort schauen – sind das ritualisierte Handlungen oder einfach nur Routine? In einer Umfrage erklärt Peer, 47, dass Routine etwas Aufgezwungenes für ihn hat, Rituale dagegen etwas Selbstgeschaffenes seien. Beate, 35, beschreibt es so:

Ich glaube, wenn man erkannt hat, dass etwas den Alltag mit Schönheit bereichert und man mag das gerne immer wieder machen, dann wird es quasi ein Ritual. Beate, 35 Jahre, Tänzerin

Für Paartherapeutin Anke Birnbaum sind Rituale sinnstiftend. Gerade diese alltäglichen Rituale, die fast unscheinbar stattfinden, seien ganz wichtig für den Zusammenhalt, erzählt sie. Das würde vielen Paaren aber erst bewusst werden, wenn sie nicht mehr stattfänden.

Für den einen ist es die Yogastunde am Morgen, für den anderen die Teestunde am Nachmittag oder das Fußbad am Abend – es gibt viele Möglichkeiten, den Alltag mit Ritualen aufzuwerten, mögen diese Erlebnisse auch noch so bescheiden sein.

Über den Autor Matthias Baxmann arbeitete als Laborant, Graphikdrucker und Archivar. Er studierte Puppenspiel und war als Spielpädagoge mit Kindern beschäftigt. Seit Mitte der 90er-Jahre schreibt und produziert er Features und Hörspiele. Seine an die 100 Produktionen erhielten zahlreiche Preise.