Nora Schmid wurde 1978 in Bern in der Schweiz geboren. Sie studierte Musikwissenschaft und Betriebswirtschaft und ließ sich im Bereich Gesang ausbilden. Sie arbeitete sowohl im Bereich Marketing an der Staatsoper unter den Linden in Berlin als auch als Dramaturgin, etwa am Theater in Wien.



An der Semperoper Dresden war sie als Dramaturgin ab 2010/2011 bereits Mitglied des Direktoriums und unter Intendantin Ulrike Hessler Chefdramaturgin und persönliche Referentin der Intendanz. Nach Hesslers Tod gehörte Nora Schmid zur geschäftsführenden Interimsintendanz der Semperoper. Aktuell ist sie Intendantin der Oper Graz. Im Sommer 2024 soll sie dann an die Semperoper nach Dresden zurückkehren.