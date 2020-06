Die Semperoper Dresden will trotz der Corona- Einschränkungen das Publikum mit so viel Theatererlebnis wie möglich begeistern. Intendant Peter Theiler stellte am Dienstag den Spielplan für die Monate August bis Oktober vor. Dabei kündigte er sogenannte Essenz-Produktionen an und meinte: "Die klare Fokussierung auf die 'Essenz' der Werke, wird uns allen mit Sicherheit auch neue und ungewohnte Seh- und Hörerlebnisse in der Semperoper bescheren."

"Semper Essenz" statt Opern-Opulenz

Angesichts der Hygiene- und Abstandsregeln wird die Aufführungsdauer demnach nicht mehr als eineinhalb Stunden betragen. Dazu würden Opernwerke auf wesentliche Arien und Ensembles reduziert, um sie in konzertanter oder halbszenischer Kurzfassung sowie in verkleinerter Besetzung auf die Bühne zu bringen. Zugleich sollen Licht und Video-Produktionen für eine gewisse Stimmung sorgen. Die Sänger müssen Theiler zufolge einen Mindestabstand von sechs Metern einhalten. Konzertant aufgeführt würden beipielsweise die Puccini-Opern "Madama Butterfly" und "Tosca" sowie "Eugen Onegin" von Tschaikowski. Aufgeführt werden sollen in der Reihe "Semper Essenz" außerdem Rossinis "Barbier von Sevilla", Mozarts "Die Entführung aus dem Serail" und "Don Giovanni". Als Solisten werden Sänger und Sängerinnen wie Hrachuhí Bassenz, Ekaterina Morozova oder Kristine Opolais zu erleben sein.

Liederabend mit Anja Harteros, Ballett, Jazz mit Baby Sommer & Christoph Hein

Zwei Liederabende sowie Galaabende des Semperoper Ballett vervollständigen den Ersatzspielplan: Das Junge Ensemble stellt Lieder aus Rossinis "Alterssünden" vor und ersetzt damit den traditionellen "Auftakt!" zum Saisonbeginn. Für die zweite Soiree kommt Sopranistin Anja Harteros nach Dresden. Mit dem Programm "Semper Essenz: We will dance!" kann erstmals wieder das Semperoper Ballett auf die Bühne. In die Semperoper verlegt wird auch das Format "Fenster aus Jazz", eingeladen sind Musiker-Legende Günter Baby Sommer zusammen dem Schriftsteller Christoph Hein, beide gestalten einen Abend unter dem Titel "Verwirrnis".

Ausblick auf Premieren