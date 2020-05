Satiriker, Komiker, Schauspieler, Regisseur – all das beschreibt den Künstler Serdar Somuncu. Und es beschreibt ihn auch wieder nicht. Denn seine Kunst ist nur schwer in eine Schublade zu stecken.

Zu diesen Leuten wolle er nicht gehören, so Somuncu, weil er sich selbst treu bleiben wolle. Noch schlimmer als Kabarettist finde er die Zuschreibung Comedy: "Das ist nicht nur Gefälligkeit, das ist am Rande der Selbstverleugnung. Das kann ich nicht! Ich will bei mir, bei meiner Kunst, bei meiner Aufrichtigkeit, bei meinen Gedanken, bei meiner Leidenschaft und meiner Sehnsucht bleiben."

Ihm gehe es vor allem darum, immer weiter zu gehen, so Somuncu: "Meine Sehnsucht ist, weiter zu forschen – und das zeitgemäß, am Puls der Zeit." Er wirft die Frage auf, wie Kunst in einer schnelllebigen und radikalen Zeit noch wirksam bleiben kann. "Da ist Irritation natürlich ein ganz wichtiges Element. Aber es ist nicht darauf angelegt, ausschließlich zu irritieren und zu provozieren. Es ist nur ein Element in einem großen Stückwerk anderer Dinge."