Werbemelder.in Neue Webseite gegen sexistische Werbung

Eine nackte Frau, überlebensgroß, ziert die Seite eines Kleintransporters. "Schauen sie nur auf das Auto", rät ein Hallenser Autohändler in einem witzig gemeinten Werbespruch und liefert mit dieser Werbung für sein Geschäft ein Paradebeispiel für sexistische Werbung. Die Frau hat mit dem Produkt nämlich gar nichts zu tun und soll nur die Aufmerksamkeit der Passanten gewinnen. Die Werbung des Autohändlers hat in Halle jemand fotografiert und auf der Webseite werbemelder.in hochgeladen. Die Seite ist seit ein paar Tagen online, um der Initiative Pinkstinks zu helfen, sexistische Werbung dauerhaft einzuschränken. Etwa hundert Bilder kommen seitdem täglich an.