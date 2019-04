Sibylle Berg wurde 1962 in Weimar geboren, verließ 1984 die DDR und lebt heute in Zürich. Die preisgekrönte Schriftstellerin und Kolumnistin hat unter anderem 25 Theaterstücke und 14 Romane geschrieben, die in 34 Sprachen übersetzt wurden. Der MDR produzierte zuletzt das Hörspiel "Und jetzt: Die Welt!", das mit dem "Hörspielpreis der Kriegsblinden 2016" ausgezeichnet wurde. Ihr neuer Roman "GRM Brainfuck" ist in dieser Woche bei Kiepenheuer & Witsch erschienen.