Tabea Zimmermann gilt als eine der führenden Bratschistinnen der Welt und arbeitete unter anderem mit den Berliner Philharmonikern und dem London Symphony Orchestra zusammen. Sie ist erst die dritte Frau, die den mit 250.000 Euro dotierten Hauptpreis erhält. MDR KULTUR-Konzertredakteur Michael Oehme kommentiert die Entscheidung der Jury für sie als "absolut verdient". Tabea Zimmermann habe in den letzten Jahrzehnten nicht nur ihr Instrument, die Bratsche, mit ihrem warmen tiefgründigen Klang als vollgültiges Instrument etabliert, sondern "insgesamt für das Verständnis von Musik unglaublich viel geleistet und immer wieder völlig uneitel das 'Hinter die Noten Schauen' propagiert und praktiziert – sowohl mit ihren Kammermusikpartnern wie zum Beispiel Antje Weithaas, Jörg Widman oder Kirill Gerstein als auch seit vielen Jahren als außerordentlich engagierte Pädagogin an der Hochschule für Musik 'Hanns Eisler in Berlin'."

Die Auszeichnung wird Tabea Zimmermann am 11. Mai in München übergeben. Die Musikerin wurde im baden-württembergischen Lahr im Schwarzwald geboren. Mit drei Jahren fing sie an, Bratsche zu spielen, zwei Jahre später kam Klavier hinzu. Später studierte sie an der Musikhochschule in Freiburg und am Mozarteum in Salzburg. Mittlerweile lebt die Musikerin in Berlin. Sie tritt häufig mit Kammermusik-Ensembles auf, etwa mit dem Arcanto Quartett, spielte aber auch mit Orchestern wie den Berliner Philharmonikern, dem Royal Concertgebouw Orchestra oder der New World Symphony. Ihr besonderes Interesse gilt der Neuen Musik. Der Ernst-von-Siemens Musikpreis wird seit 1973 vergeben.