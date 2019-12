Der Kulturrats-Geschäftsführer erinnerte auch an weitere Silvester Brauchtümer, die oft in Vergessenheit gerieten: Dazu zähle das traditionelle Anstoßen um Mitternacht, das Bleigießen oder abends in die Kirche zu gehen. "Vielleicht besinnen wir uns ein bisschen auf diese Bereiche und hören auf, weiter so stark rumzuknallen."

Ursprünglich sollte Feuerwerk die "bösen Geister" vertreiben. Bildrechte: imago/Revierfoto

Vor einem Jahr hatte die Deutsche Umwelthilfe dazu aufgerufen, Knallerei in Innenstädten zu verbieten. Einige Städte kamen dem Aufruf nach: In Hamburg, Hannover und München beispielsweise ist das Zünden von Feuerwerkskörpern mittlerweile eingeschränkt. In Thüringen ist in den Innenstadtbereichen von insgesamt neun Kommunen privates Feuerwerk komplett untersagt – in Bad Blankenburg, Bad Langensalza, Gotha, Rudolstadt, Saalfeld, Schleusingen, Dingsleben, Wasungen und Weimar.