Nur kurze Zeit nach dem 30-jährigen Krieg erschien 1669 ein Buch, dass all die Jahre des Schreckens in einen ebenso spannenden wie humorvollen Roman münden ließ: In "Der abentheuerliche Simplicissimus Teutsch" beschreibt Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen den Verlauf des Krieges aus der Sicht eines Jungen, der seine Eltern verliert, es später zum Offizier schafft, mehrfach die Seiten wechselt und am Ende als Einsiedler alle Kontakte zur Außenwelt abbricht. Das Werk avancierte damals schnell zum ersten Buch überhaupt, das hierzulande von einer breiten Bevölkerung gelesen wurde.

Auch Claudia Tittel von der Häselburg Gera hat der Text sehr beeindruckt. Beim Lesen merke man nach einiger Zeit nicht mehr, dass er bereits 350 Jahre alt sei, sagt sie: "Man sagt ja immer – Kinder und Narren sind diejenigen, die die Wahrheit sagen. Dadurch, dass Grimmelshausen einen kleinen Jungen sprechen lässt, kann er die schrecklichsten Dinge in einer humorvollen Sprache darstellen." Für Tittel gibt es gleichzeitig bis heute keinen anderen Kriegsroman, der das Leid der Menschen so bildhaft darstelle wie der "Simplicissimus".

Das Original-Titelblatt des Barockromans "Simplicissimus" aus dem Jahr 1669. Bildrechte: dpa

Tittel hat sich aber nicht nur deswegen entschieden, den "Simplicissimus" auf die Bühne zu bringen. Die Häselburg sei ein politisches Haus, mit der Lesung wolle man die aktuelle Flüchtlingskrise reflektieren: "Wir wollen zeigen, wieso wir gerade so viele Flüchtlinge im Land haben! Für die Deutschen ist der Krieg in Syrien sehr weit weg. Aber wenn wir in unsere eigene deutsche Geschichte schauen, gibt es eben auch hier sehr viele schreckliche Gräueltaten."



In der Tat, während der Zeit des 30-jährigen Krieges zwischen 1618 und 1648 rafften Seuchen, Hungersnöte und Kriegshandlungen über die Hälfte der hiesigen Bevölkerung dahin. Soldaten und Söldner aus allen Himmelsrichtungen verübten Verbrechen, Abertausende Menschen wurden zur Flucht gezwungen. "Während des 30-jährigen Krieges war Migration allgegenwärtig", sagt der Schauspieler Wilfried Pucher, der den Text lesen wird: "Wenn ich deswegen heute Bilder von Flüchtlingskindern in Syrien sehe, werde ich sofort an den 'Simplicissimus' erinnert. Für mich ist dieses 350 Jahre alte Werk auch heute noch bewegend."