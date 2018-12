Streitfall Singen bald Mädchen bei den Thomanern?

Gerade in der Weihnachtszeit sehen und hören wir sie überall in den Kirchen oder im Fernsehen: Die großen Knabenchöre. Kenner schwärmen von ihrem unverwechselbarem Klang. Die Berliner Rechtsanwältin Susann Bräcklein stellt nun eine uralte Tradition in Frage und möchte auch für Mädchen das Recht erstreiten, in die Spitzenchöre aufgenommen zu werden.