"Pictures" von Daniela und Christian Stöhr aus dem PD-Verlag wurde als Spiel des Jahres 2020 ausgezeichnet. Das mit Klötzen, Steinen, Pixeln, Stöcken und Schnüren ungewöhnlich ausgestattete Spiel lasse die Mitspielenden kreativ werden, sagte der Jury-Vorsitzenden Harald Schrapers bei der Preisverleihung am Montag. Ziel des Spiels ist es, Bilder mit anderen Materialien nachbauen, so dass andere Mitspieler sie erkennen.

"Die Material-Sets in 'Pictures' wirken anfangs fast willkürlich zusammengewürfelt, sind in Wahrheit aber klug gewählt: Jedes Set fordert die Spieler auf andere Art heraus, und so ist der Anreiz zum Experimentieren enorm", heißt es in der Jury-Begründung. "Die Ergebnisse sind oft erstaunlich, weshalb die Raterunden schnell dem Besuch von Kunstausstellungen gleichen: Mit tollen Aha-Momenten und amüsierenden Rechtfertigungsversuchen des missverstandenen Künstler-Genies. Große Kreativität mit einfachsten Mitteln."