Ein neues Buch untersucht die Verstrickung der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) in den Nationalsozialismus. Autorin Karin Müller-Kelwing sagte MDR KULTUR, dafür seien Biografien von 90 Mitarbeitern betrachtet worden – "vor allem der Direktoren der einzelnen Sammlungen, aber auch der wissenschaftlichen Mitarbeiter und der Restauratoren, die zwischen 1933 und 1945 Verantwortung für die einzelnen Sammlungen übernommen haben."

Laut der Kunsthistorikerin war eine Karriere bei den damaligen "Staatlichen Sammlungen für Kunst und Wissenschaft" in den 30er- und 40er-Jahren vor allem für NSDAP-Mitglieder möglich: "Etwa 45 Prozent der wissenschaftlichen Mitarbeiter traten in die NSDAP ein", so Müller-Kelwing. Damit sei die Einrichtung allerdings "nicht brauner als andere Museen" gewesen.