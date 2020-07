Sichwort: Stadthalle Görlitz In Görlitz hatte der Stadtrat im Mai 2019 entschieden, die Stadthalle zu einem multifunktionalen Veranstaltungsgebäude umzubauen. Eine Tochtergestellschaft der Stadt soll die Halle künftig betreiben. Doch nicht alle Räte sind sich sicher, ob die Kulturservicegesellschaft mbH dieser Aufgabe gewachsen ist. 2025 soll das Jugendstilgebäude wieder eröffnet werden. Damit wird die Sanierung nicht bis zur 950-Jahr-Feier der Stadt beendet sein.



Die Stadthalle in Görlitz war 2005 aus wirtschaftlichen Gründen von der Stadt aufgegeben worden. Doch das wollten viele Görlitzer, Schlesier und Oberlausitzer nicht hinnehmen.



Der Freistaat bot mehrfach Hilfe aus verschiedenen Fördertöpfen an. Auch private Betreiber oder Investoren bekundeten Interesse. Doch alle Vorhaben, Projekte und Ideen scheiterten entweder am Geld oder an Querelen im Rathaus.



Seit Juli 2015 ließ die Stadt die denkmalgeschützte Halle sichern. Eine Stiftung macht sich seit 2018 für die Sanierung des Gebäudes stark und wirbt Geld dafür ein.