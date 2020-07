Weppelmann studierte Kunstgeschichte, Klassische Archäologie und Kommunikationswissenschaft in Münster. Er promovierte 2002 mit einer Arbeit zur toskanischen Malerei der Frührenaissance. Forschungsaufenthalte hatten ihn zuvor nach Florenz und New York geführt. Ab 2003 arbeitete er an der Gemäldegalerie der Staatlichen Museen zu Berlin als Kurator für italienische und spanische Malerei der Renaissance. Viel beachtet war seine in Kooperation mit dem Metropolitan Museum of Art gezeigte Schau "Gesichter der Renaissance" sowie "The Botticelli Renaissance". 2015 wechselte Weppelmann nach Wien.