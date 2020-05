Berry Gordy schäumte so sehr, dass er um ein Haar einen Herzanfall erlitten hätte. Er, der allmächtige Boss des legendären Motown-Labels, hatte ihn doch erst zum Star gemacht, damals, 1962, als der Bengel gerade mal zwölf gewesen war. Und jetzt schickte ihm der Mistkerl, eben volljährig geworden, via Anwalt ein Telegramm, in dem er all seine Verträge auflöste. Für wen hielt sich dieser undankbare blinde Flegel eigentlich?

Motowns Goldjunge will "mehr Respekt"

Auf dem Weg zum Ruhm und zum eigenen Label Bildrechte: dpa Doch der schlaksige schwarze Musiker mit dem dünnen Oberlippenbart wusste lediglich um seinen Wert. Schließlich war er von Gordy von Anfang an als Genie vermarktet worden, als afroamerikanische Wunderkind-Mischung aus Mozart und Ray Charles, und bei Motown hatten sie auch gleich den treffenden Künstlernamen gefunden: Stevie Wonder. Und eigentlich hatte er Berry Gordy mit der Vertragsauflösung nur einen kleinen Denkzettel verpassen wollen. Als der Label-Impresario Jahre später darüber sprach, was ihm für ein Felsen vom Herzen gefallen war, konnte man immer noch hören, wie viel Kreide er gefressen hatte:



O-Ton Berry Gordy: "Es war kurz nach seinem 21. Geburtstag, und er wollte mir bloß zeigen ... Nun ja, er wollte mehr Respekt, und am Ende musste ich ihm 13 Millionen für einen neuen Vertrag zahlen – eine unerhörte Summe damals, aber wahrscheinlich der beste Deal, den ich je gemacht habe."S

Superhits und Erneuerer der schwarzen Musik

In der ersten Hälfte der Siebziger Jahre ist die Konkurrenz auf dem R-&-B-Markt alles andere als von schlechten Eltern: Da sind Curtis Mayfield, Isaac Hayes, George Clinton, Sly Stone oder Marvin Gaye, um nur einige Schwergewichte zu nennen. Aber keiner von ihnen kann es mit Stevie Wonder aufnehmen, der eine schier endlose Kette von Superhits herausbringt: "You Are the Sunshine of My Life", "Superstition", "Higher Ground", "Boogie on Reggae Woman", "Sir Duke", "Isn't She Lovely". Sein Markenzeichen: ein unnachahmlich infektiöser, von E-Piano und Synthesizer beflügelter Groove, in dem der Funk gleichsam zum kosmischen Funken urbanen Lebens wird. Sein Selbstverständnis hat Wonder so ausgedrückt:

100 Millionen verkaufte Platten, ausverkaufte Konzerte Bildrechte: dpa "Viele Leute haben mich als Soul-Sänger bezeichnet, aber das höre ich überhaupt nicht gern. Ich möchte erst mal als Individuum betrachtet werden, als jemand, der die Befähigung hat, einem Song Ausdruck zu verleihen, ihn zu singen, Menschen direkt oder indirekt zu berühren. Ich verabscheue Leute, die glauben, jemand wie Paul McCartney oder John Lennon hätte keinen Soul. Soul bedeutet, Menschen mit etwas Bestimmtem so tief zu berühren, dass man sie zum Weinen oder zum Lächeln bringt. Und das können alle möglichen Songs."

Turmhoch über dem Pop der Siebziger