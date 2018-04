Helmut Kohl - das war der Kanzler der Einheit. Gerade in Ostdeutschland, in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen wurde ihm 1990 deswegen zugejubelt. Knapp 30 Jahre später hat sich die Stimmung komplett geändert. In vielen Städten Mitteldeutschlands regt sich Protest gegen die Umbenennung von Straßen und Plätzen - so wie in Dessau-Roßlau.

Nicht nur in Dessau fühlt man sich verkohlt

Olaf Königer, Anwohner der neuen Helmut-Kohl-Straße in Dessau Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Dort gibt es schon seit Jahrzehnten eine Ludwigshafener Straße, die daran erinnert, dass Kohls Heimat- auch Dessaus Partnerstadt ist - und das schon seit 1988. Der Kanzler höchstpersönlich hatte die Kooperation eingefädelt, die bis heute lebendig ist. Als nun - rund ein Jahr nach Helmut Kohls Tod - ein Teil der Ludwigshafener Straße nach einem Stadtratsbeschluss noch einmal umgewidmet werden sollte, um den Kanzler der Einheit zu ehren, zeigten sich Anlieger wie der Bootsbauer Olaf Königer verstimmt.

Wissense, ich habe ja nichts dagegen, wenn eine Stadt sowas machen möchte, irgend eine Straße umzubenennen. Aber sie sollten vorher die Anwohner darüber informieren, oder mit denen vielleicht mal reden, ob sie was dagegen haben oder nicht. Sie können hier durch die Straßen gehen - Sie finden nicht einen, der hier wohnt, der da dafür war. Olaf Königer, Bootsbauer in Dessau

Deswegen brachte Königer eine große Plane mit der alten Adresse Ludwigshafener Straße am Zaun vor seinem Grundstück an. Ganz einfach, damit ihn seine Kunden finden, aber auch als Zeichen des Protests gegen die gefühlte Fremdbestimmung, die in Kohl ihre Fleischwerdung findet. Schließlich sei sogar eine Petition gegen die Umbenennung vom Stadtrat ignoriert worden, erinnert Königer.

"Für mich ist Kohl kein großer Mann"

Für mich ist Helmut Kohl kein großer Mann. Weder als Politiker noch als Mensch - als Mensch schon gar nicht. Passant in Burg

Undank in Ost und West?

Der neue Helmut-Kohl-Platz in Burg, Sachsen-Anhalt - gleich am Eingang zur neu eröffneten Landesgartenausstellung Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Nach dem Beschluss des Burger Stadtrates zur Umbennung im September initiierte Linken-Stadträtin Kerstin Auerbach ein Bürgerbegehren, so kam es zum ersten Bürgerentscheid der Stadt überhaupt, der im März aber scheiterte, weil weniger als 25 Prozent der Wahlberechtigten dafür stimmten. Am Ende fehlten 313 Stimmen. So passierte die Umbennung am 11. April doch noch den Stadtrat. In Leuna, Spergau und Magdeburg, Leuna hingegen scheiterten Pläne von Anhängern des Alt-Kanzlers, ihm Straßennamen zu widmen. Auch im Westen, in Ludwigshafen, Frankfurt am Main, selbst in Oggersheim sperrten sich Anwohner. In Mainz kam es zur Umbenennung nur eines halben Platzes, namentlich umgewidmet wurde die Hälfte, an der nur ein einziger Anwohner residiert, der sich hätte beschweren können. In Ost wie in West scheint der Kanzler, der vehement auch für die Europäische Union und den Euro eintrat, heute nicht mehr so zu punkten.

"Es muss sich um eine Verschwörung handeln!"

Es muss sich um eine Verschwörung handeln. Es kann nicht daran liegen, dass Helmut Kohl nach seinem Abtreten im Jahr 1998 - inklusive Schwarzgeldaffäre - fast 20 Jahre an der Herabsetzung seiner eigenen Person gearbeitet hat.