Es ist alles eine Frage der Konzentration. Gut, ich greife mit diesem programmatischen Satz chronologisch wie psychologisch etwas vor. Aber einigen wir uns auf ein paar kulturhistorische Zäsuren. Also, etwa so: Was Pixel betrifft, ist alles wunderbar inzwischen.



Zwar sind die 3.840 mal 2.160 Pixel, also Ultra-HD – oder 4K, ich finde, das klingt irgendwie viel cooler –, viel besser als Full-HD, zwar noch nicht ganz so gut wie im Kino, da sind es noch ein paar Bildpunkte mehr, aber bei einer Bildschirmdiagonale von 189 Zentimetern … ich sage doch: kulturhistorisch ist pixelmäßig wie Diagonale alles toll. Der Code zwischen meiner Frau und mir lautet übrigens: "Schatz, ich bin im 4K!"

Keiner drückt sich neben mir laut schmatzend wie ein Neandertaler Tonnen von Popcorn rein. Hartwig Tegeler, Filmkritiker und Heimkino-Fan

"4K", das ist unser Kinoraum: mit in die Möbel integrierten Lautsprechern und dem "großen Flachen" – 75 Zoll –, der aus der Decke fährt, gesteuert natürlich mit Smartphone, mit den Sesseln und dem Sofa in dunklem Leder, damit der Kontrast zum Bild auf dem Schirm möglichst gut ist, na ja, ich hab's alles ziemlich "smart" eben.

Und keiner drückt sich neben mir laut schmatzend wie ein Neandertaler Tonnen von Popcorn rein, keiner wedelt mir den Gestank von Nachos mit Käse-Dip unter die Nase. "Magische Dunkelheit des Kinosaals"? Wo ist die noch, wenn während des Films alle auf ihren leuchtenden Smartphones Wichtiges verhandeln und tippen. Ruhe, Konzentration, Aufmerksamkeit, die Zeiten sind vorbei. Im Kinosaal.

Kann man im Kino etwa zurückspulen?

Das Kino stammt aus einer Zeit, als selbst diese Geräte noch Utopie waren. Bildrechte: MDR/Mario Köhne Und daselbst, im 4K also, als meine Frau auf dem Sofa liegend den Dialog nicht verstand, weil ich zugegeben meine Chips etwas zu laut futterte, konnte ich … ja, eben … ich konnte den gestreamten Jackie-Chan-Pierce-Brosnan-Film zurückspulen. Und wir waren wieder drin. DVDs haben wir übrigens gar nicht mehr. Staubfänger!



Aber, ich sprach ja von kulturhistorischer Wende auf allen Ebenen: Wir haben jetzt auch diesen Amazon Echo Lautsprecher – zweite Generation, klar –, wir können jetzt mit diesem smarten Gerät alle unsere anderen smarten Geräte im Haushalt bedienen, ganz smart mit Stimme, natürlich auch "unseren 4K", können Nachrichten verschicken, das Wetter checken, ob nun raus oder später, oder lieber doch drin bleiben. Heizung höher oder tiefer stellen. Irgendwas mit dem Kühlschrank geht auch. Nur mit Stimme. Farblich ist das Ding abgestimmt auf unsere Einrichtung, also milde dunkle Nuss-Optik.

Gut, ich will nicht zu eindimensional das Lied auf die schöne neue Welt singen. Denn sehr nervig mischt sich das Analoge dann doch immer wieder ins Digitale, weil ich von dieser Box, über die ich die Filme streame, mitunter keine Verbindung zum Internet habe, und dann muss ich ganz praktisch, analog sozusagen, den Strom rausziehen. Hardcore-Neustart. Ist eben alles Computer.

Analoge Wutanfälle bei digitalen Pannen

Aber ich möchte Ihnen in dieser schlechten unbedingt die inzwischen darin zu benennende gute Nachricht mitteilen: Während ich noch vor einem Jahr Wutanfälle bekam, wenn die Filme in unserem neuen 4K nicht luden, wutschnaubend alle Kabel abzog, auch das von der Internetleitung, dann wieder einsteckte, und häufig alles verschlimmbesserte, die Stimmung sowieso, ist es heute so, ehrlich, dass ich ganz gelassen zu meiner Frau sage, komm, Schatz, wir gucken jetzt auf unserem Tablet die Serie weiter. Du deine, ich meine.