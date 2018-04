Zum Start des Musikstreamingdienstes Spotify an der Börse in New York haben Musikschaffende aus Mitteldeutschland vor Ausbeutung und Verletzung ihrer Rechte gewarnt. Gleichzeitig begrüßten sie die Möglichkeiten, die Streamingdienste wie Spotify Musikern bieten. Peter Theiler, Intendant der Semperoper in Dresden, sagte MDR KULTUR: Wir müssen uns einerseits dem technischen Fortschritt und den neuen Kommunikationswegen stellen, andererseits muss auch gewährleistet sein, das Leistungsschutz- und Urheberrechte nicht verletzt werden." Das sei wichtig, denn davon lebten die Künstler, so Theiler. "Wildwuchs im freien Raum, damit bin ich nicht einverstanden."