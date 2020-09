Auch der Kinosaal soll "rückgebaut" werden. Bildrechte: MDR/Leonard Schubert

Und so scheint es nur folgerichtig, dass es 100 Jahre nach der Eröffnung auch zum Ort für ganz moderne Formen der Unterhaltung wurde. Es begann an zu flimmern im Ballsaal 1925. Mit dem ersten offenen Lichtbogen, der allerdings nicht den Auflagen der Feuerwehr entsprach, so gab es ein Verbot. Danach wurde laut Salender fix umgebaut, so dass die ersten regulären Kino-Vergnügen stattfinden konnten.



Doch in den folgenden Jahrzehnten veränderte sich das Gebäudeensemble dramatisch, der französisch inspirierte Entwurf mit großen Zimmern und hohen Decken wurde sozusagen mitteldeutsch überformt: Weniger Repräsentation, stattdessen mehr Nutzfläche. So wurden Salender zufolge schon 1931 Wohnungen eingebaut. Auch nach dem Krieg und zu DDR-Zeiten herrschte Wohnungsnot: "So wurde nochmal drüber gebaut, es entstanden noch kleinere Zimmer. So gab es dann den Ballsaal und ein Konvolut von Räumen und Räumchen."