Sänger Roland Satterwhite spielte auch geige beim "Moka Efti Orchestra". Bildrechte: imago/Photopress Müller

Für den Groove sorgt nicht zuletzt Satterwhite, der auch singt und dazu nicht die Geige, sondern seine gern mal tiefer gestimmte Bratsche zupft, sie als Bass oder Lead-Syntheziser einsetzt. Satterwhite findet, Bratsche passe besser als Violine, um sich beim Gesang zu begleiten. Der Musiker spielte in verschiedenen Formationen, so unter anderem als Geiger im mittlerweile populären Moka Efti Orchestra, bei Agujetas Chico oder Django Lassi.



Geboren wurde Satterwhite in Kanada, aufgewachsen ist er in New York. Dort entdeckte er die afrokubanische Musik für sich, was sein Leben änderte, wie er erzählt. Er hängte sowohl seine Profession als Biologe wie auch seine Gitarre an den Nagel, stieg um auf die Violine, die – anders als man denkt – durchaus eine Tradition in der kubanischen Musik habe, erklärt Satterwhite. Tal Arditi und Kuba Gudz lernte er spontan bei einer Jam-Session kennen: "Ich habe die Grooves zu den Jungs gebracht, sie haben mich inspiriert mit ihrer Energie und ihrem Talent."