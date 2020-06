Bis Suzi Quatro kam. Die nicht nur die nötige Energie mitbrachte, den nötigen Narzissmus, sondern auch die nötige Qualität: Als Bassistin vorn zu stehen, den großen Bass so selbstvergessen, technisch brillant und organisch mit dem kleinen Körper zu spielen, nebenbei auch noch zu singen, gar zu schreien: "Can the Can", "48 Crash", "You Momma won’t like me" – das gab es vorher nicht. Dankbar kann man sein, dass Quatro den Weg für weitere Rockfrauen, von den Runaways über Heart bis hin zu L7, vielleicht nicht komplett anlegte, aber zumindest ebnete: Sie ist vorangegangen, mit Selbstverständnis und Stolz.