Sylke Gottlebe wurde 1964 in Pirna geboren. Zum Kurzfilm kam sie als Autodidaktin. In der DDR übernahm sie Stadtführungen in der Jugendherberge Pirna-Copitz, wurde allerdings später nach Schöna in die Sächsische Schweiz versetzt. Nach der Wende war sie eine Zeitlang in einem alternativen Tagungshaus bei Heidelberg aktiv und leistete später Entwicklungshilfe in Papua-Neuguinea.