In Erfurt wurde die Fußgängerzone im Stadtteil Berliner Platz neugestaltet. Sie war nach nach 40 Jahren verschlissen. Ein Mammutprojekt: Insgesamt 750 Meter Straße in dem Plattenbauviertel wurden rundum erneuert. Veran t wortlich dafür war Landschaftsarchitektin Andrea Ziegenrücker.

Blick auf die Neue Allee Nord am Berliner Platz in Erfurt Bildrechte: Andrea Ziegenrücker

Das Highlight ihrer Umgestaltung: das Wasserspiel am Ende der Fußgängerzone. Es verlor seine äußere 40 Zentimeter hohe Umrandung und wurde zu einem modernen, ebenerdigen Brunnen. Auf den umliegenden Bänken kann man es sich gemütlich machen und das Treiben am Wasserspiel beobachten, durch das nun Kinder rennen oder mit dem Rad durchfahren und die Abkühlung genießen. In der Mitte des Wasserspiels wurde auf kurzen Stelen die Bronzeplastik "die Schwimmerinnen" von Lutz Hellmuth wiederaufgebaut. Sie befand sich dort schon seit dem Neubau der Fußgängerzone in den 70er Jahren. Vier weiteren Skulpturen zieren die Straße.