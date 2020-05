MDR KULTUR: Heute ist Diversity Day – Tag der Diversität – zum achten Mal bereits in Deutschland. Viele Unternehmen und öffentliche Einrichtungen wollen – corona-bedingt nur virtuell – zeigen, dass sie Vielfalt leben und wertschätzen. Die Idee kommt aus den USA: Warum setzen Unternehmen dort – und jetzt auch hier in Deutschland – auf Vielfalt?

In den USA gibt es schon seit den 1990er-Jahren ein relativ hartes Antidiskriminierungsgesetz. Die Firmen wollten irgendwann nicht mehr nur darauf reagieren, sondern haben sich das Anliegen zu eigen gemacht, also als Business Case betrachtet. Denn sie stellten fest, dass 80 Prozent der Leute, die neu in die Belegschaft kamen, entweder Frauen waren oder aus so genannten Minderheiten stammten. Gleichzeitig hatte sich die Kundschaft total verändert. Sie war vielfältig geworden wie die Gesellschaft. Und um sie anzusprechen, um zu wissen, was sie für Produkte braucht, interessierten sich die Unternehmen zunehmend für Vielfalt auch in der Belegschaft.

Es spielte also ein gewisser Realitätssinn eine Rolle; auf Vielfalt zu achten, bedeutet Imagepflege und Marketing?

Ja, auch. In Deutschland hat man damit auch begonnen, weil Diversity im Handel mit den USA von Unternehmen beispielsweise immer stärker eingefordert wurde. Erkannt wurde außerdem: Sie zu pflegen, stärkt das Image, vor allem bei jüngeren Leuten. Aber es ist natürlich mehr als Marketing. Wenn die Substanz fehlt, dann sorgt das für Unzufriedenheit bei der Belegschaft oder auch bei der Kundschaft, die das sofort merkt.

Woran erkennt man die Substanz?

Daran, ob die Diversität in der Firmenkultur durchbuchstabiert wird. Wie werbe ich um neue Leute? Wie spreche ich die Belegschaft an? Wie sind die Gremien zusammengesetzt, die das Personal aussuchen, sind die auch selber divers? Wie vermittle ich das in der Ausbildung? Wie verknüpfte ich das mit den strategischen Zielen des Unternehmens? Das ist so gesehen eine große Aufgabe; ein Wandel im Management, der da angestoßen wird. Damit ändert sich der Organisationskultur, um sich im Grunde für die nächsten 15, 20 Jahre auf die veränderten Bedingungen einzustellen.

Sehen Sie die Wirtschaft hierzulande als Vorreiter?

Nicht generell. Es gibt Kommunen, die da ganz vorne sind. Denn sie erfahren Diversität ganz direkt. Wenn Sie in Frankfurt am Main zum Beispiel auf die unter Sechsjährigen gucken, da haben 75 Prozent einen Migrationshintergrund. Das zeigt einen dramatischen demografischen Wandel. Wenn ich in dieser Kommune Politik mache, dann muss ich mich da drauf einstellen, vielleicht mehr als manches Unternehmen. Aber die Wirtschaft ist natürlich ganz klar dabei.

Könnte die Wirtschaft da Impulse setzen, so dass vielleicht andere Bereichen, wo es mit der Vielfalt noch nicht so gut aussieht, profitieren könnten?

Unbedingt. Wenn große Unternehmen damit vorangehen, würden andere Bereiche eher merken, das Diversität ganz klar eine Angelegenheit sein muss. Nehmen Sie zum Beispiel die Schulen, da haben Sie oft zwischen der Klasse mit Schülern, von den unter Umständen 75 Prozent einen Migrationshintergrund haben und dem Lehrerzimmer, das nicht sehr heterogen ist, eine relativ große Differenz. Oder schauen Sie in die Verwaltung. Und wenn dieser Tage dann die Frage nach der Parallelgesellschaft kommt angesichts der Zusammensetzung der Bevölkerung, da müssen wir uns eingestehen: Die Parallelgesellschaft ist auch ein bisschen im Lehrerzimmer und nicht irgendwo da draußen. Die Frage ist: Wie kommen wir in der Realität zusammen? Wie lernen wie diese Gesellschaft neu kennen. Das hat nicht unbedingt mit Herkunft zu tun, sondern mit einer gewissen Haltung, die man der Welt entgegenbringt. Und klar hat die Wirtschaft da einen riesen Einfluss darauf.

Weil Sie das Lehrerzimmer als Beispiel nannten: Hinken der Staat, die Behörden, beispielsweise auch die Polizei dem Wirtschaftsleben oder auch der Kultur hinterher?

Das würde ich jetzt nicht so unterschreiben. Also weit zurück ist da eher die Kultur. Wenn man sich da die Statistik oder auch die Maßnahmen anguckt, kommt da ein relativ starkes "Parallelgesellschafts-Gefühl auf. Die Haltung scheint oft zu sein, das, was man tut, sei an sich relevant und wichtig und man müsse eigentlich nichts ändern, um sich auf die neue Welt einzustellen. Bei der Polizei zeigt sich ein ganz anderes Bild. Die Belegschaft hat sich da nachhaltig verändert. In den größeren Bundesländern haben mittlerweile bis zu 20 Prozent der Beamten einen Migrationshintergrund. Auch am Frauenanteil wird seit Jahrzehnten gearbeitet. Das ändert vieles innerhalb der Polizei und ihrer Organisationskultur, die männlich und von der deutschen Herkunft der Belegschaft geprägt ist. Die Polizei geht da ganz schön voran.

Noch ein Wort zum Unterschied zwischen Ost und West, weil sie vorhin von Frankfurt am Main sprachen als Ort mit einer starken, auch migrantischen Kultur. Im Bundesdurchschnitt hat jeder vierte in Deutschland einen Migrationshintergrund, in Sachsen etwa nur jeder Zehnte. Fehlt es im Osten der Republik deswegen an Vielfalt?