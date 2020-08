Das Schwarzatal ist ein idyllischer Ort: Viel Wald, saftig grüne Wiesen und natürlich das kühle Nass der Schwarza sorgten bereits Mitte des 19. Jahrhunderts dafür, dass gestresste Städter hier in die Sommerfrische fuhren. Auch zu DDR-Zeiten wurde die Region von Urlaubern überrannt – bis die Wende 1989 alles änderte. Schlag auf Schlag blieben die Touristen aus, die altehrwürdigen Gästehäuser mit ihren Türmchen und Balkonen wurden nicht mehr genutzt und verfielen.

Sommerfrische-Architektur

Seit nunmehr fünf Jahren gibt es deswegen den "Tag der Sommerfrische": Die lokalen Organisatoren wollen gemeinsam mit der Internationalen Bauaustellung Thüringen (IBA) auf den Charme der Region aufmerksam machen und mögliche Interessenten ansprechen, die sich eine Nutzung bislang leerstehender Gebäude vorstellen können: "Wir kehren diese Häuser aus, machen sie zugänglich und bringen sie so überhaupt erst mal ins Bewusstsein", sagt die IBA-Verantwortliche Ulrike Rothe. "Als Markierung stellen wir am 'Tag der Sommerfrische' Blumensträuße vor die Türen der betreffenden Häuser. Das ist unterschwellig, aber spricht die Seele an. Denn hier gibt es wirklich viele tolle Gebäude."

"Haus Bräutigam" wird derzeit saniert. Bildrechte: IBA Thüringen, Fotos: Thomas Müller Unter anderem können das ehemalige Hotel "Zur Linde" in Sitzendorf, die Alte Post in Mellendorf oder die Jugendherberge "Hans Breuer" in Schwarzburg zum "Tag der Sommerfrische" besichtigt werden. Dazu kommen Positivbeispiele, bei denen es in den vergangenen Jahren gelungen ist, eine neue Nutzung zu finden. In Schwarzburg etwa gründeten ein paar junge Leute einen Verein, um "Haus Bräutigam" zu sanieren und zu einem Ort für temporäres Arbeiten und Wohnen zu entwickeln.

Musik und Leckereien

Neben diesen architektonischen Hinguckern wird ein kulturelles Begleitprogramm organisiert, das Corona-bedingt aber etwas kleiner ausfällt als in den Vorjahren. Konzerte finden nicht statt, dafür werden Jagdhornbläser an verschiedenen erhöhten Orten stehen und zum Tal hin spielen. Außerdem gibt es geführte Wanderungen, ein Erzählcafé rund um Erinnerungen an das frühere Schwarzatal und eine Ausstellung, in der Fotos von einer Radtour durchs Tal im Jahr 1953 gezeigt werden.

Zum "Tag der Sommerfrische" kein Problem: die kulinarische Verpflegung im Schwarzatal. Bildrechte: IBA Thüringen, Fotos: Thomas Müller Wie in den vergangenen Jahren wird es auch wieder einen "Langen Tisch der regionalen Produkte" geben, diesmal am Bahnhof Rottenbach. Lokale Erzeuger, vorwiegend aus dem Lebensmittelbereich, bieten dort ihre Waren an, außerdem besteht die Möglichkeit, einen Picknickkorb für den Ausflug ins Tal zu packen. Burkhard Kolbmüller von der Zukunftswerkstatt Schwarzatal sagt, mit diesem Angebot wende man sich nicht nur an die Besucher von außerhalb: "Es ist wichtig, dass Regionen sich mehr selbst versorgen und auch regionale Kreisläufe entstehen. Das ist im Schwarzatal noch ausbaufähig. Aus dem langen Tisch soll deswegen im Idealfall etwas dauerhaftes entstehen."

Ganz neu denken