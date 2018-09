Am 9. September öffnen bundesweit mehr als 7.500 historische Stätten ihre Türen zum "Tag des offenen Denkmals 2018". Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz in Bonn teilte mit, der Tag stehe in diesem Jahr unter dem Motto "Entdecken, was uns verbindet". Gezeigt werden sollen europäische Einflüsse auf Architektur, Handwerk und Landschaftsbau in Deutschland. Laut den Veranstaltern bezieht sich das Motto auf das Thema das Europäischen Kulturerbejahrs 2018, "Sharing Heritage". Zu besichtigen sind Baudenkmäler, Parks und archäologische Stätten.