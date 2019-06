Gespräch Haptik-Forscher: "Ohne Berührungen können wir nicht leben"

Hauptinhalt

Das Silbersalz-Festival in Halle widmet sich in diesem Jahr unter anderem dem Thema Berührungen. Der Leipziger Haptik-Forscher Martin Grunwald hat für sein Werk "Homo Hapticus" den Wissenschaftsbuchpreis 2018 erhalten. Im Interview erklärt er, was mit unserem Körper passiert, wenn wir berührt werden – und verrät, wieso Maschinen den Menschen hier nur schwer ersetzen können.