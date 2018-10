Taylor Swift ist die Hauptgewinnerin der American Music Awards 2018. Die Preise sind in der Nacht zum Mittwoch in Los Angeles verliehen worden. Swift bekam vier Awards, unter anderem in der Hauptkategorie "Künstler des Jahres". Dabei setzte sie sich gegen den Rapper Drake, die Band Imagine Dragons, Sänger Ed Sheeran und R&B-Star Post Malone durch. Auch die Preise für das beste Pop/Rock-Album ("Reputation") und für die Tournee des Jahres gingen an Taylor Swift.

In ihrer Dankesrede rief die 28-Jährige ihre Fans auf, im November wählen zu gehen. Sie erklärte, die Musikpreise basierten darauf, was die Leute gewählt hätten: "Und ihr wisst, was die Leute noch wählen können. Am 6. November sind Kongresswahlen. Geht raus und wählt!" Zuvor hatte sich Taylor Swift auf Instagram für die demokratischen Kandidaten in ihrem Heimatstaat Tennessee ausgesprochen. Danach sprang die Zahl der Registrierungen für die Wahl deutlich an. US-Präsident Trump antwortete, er möge Taylor Swift jetzt "25 Prozent weniger". Bei der Abstimmung werden das gesamte Abgeordnetenhaus und ein Drittel des Senats neu besetzt.

Ehrung für Aretha Franklin

Bei den American Music Awards holte die amerikanisch-kubanische Sängerin Camila Cabello mit ihrem Hit "Havana" den Preis für den besten Pop/Rock-Song. Zudem wurde sie zur besten Nachwuchskünstlerin gekürt. In den Country-Sparten gewannen Carrie Underwood und Kane Brown. Während der Show standen Künstler wie Jennifer Lopez, Mariah Carey und Carrie Underwood auf der Bühne. Am Ende würdigte Sängerin Gladys Knight mit weiteren Soul- und Gospel-Künstlern die im August gestorbene "Queen of Soul" Aretha Franklin.