Lisa trägt seit Oktober 2019 den Technopony. Bildrechte: MDR/Julian Theilen

Lisa S. sagt heute, einige Jahre später, fast entschuldigend: "Ich bin in der Nähe von Eisenach aufgewachsen. Da kannten wir eben kaum markante Klamottenstile und Frisuren, fast alle sind gleich rumgelaufen." Von dieser empfundenen Eintönigkeit möchte sie, so scheint es, sich nun mit aller Macht distanzieren.



Nasenpiercing, klimpernde Ohrringe, Tattoos an den Beinen und – seit Oktober 2019 – selbst einen Technopony. Da war sie gerade in ihrem Auslandssemester in Budapest und irgendwie gelangweilt von ihrem alten Ich, das sie nun in der Ferne endgültig abzustreifen versuchte. Ein paar Ermunterungsversuche der Freundin ("Nun mach das jetzt endlich") später war es dann so weit: "Dann haben wir ein bisschen Vino getrunken und das Ding abgeschnitten." Und plötzlich lag die halbe Stirn frei.