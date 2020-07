Der Ausblick auf die nächste Spielzeit am Theater Chemnitz reicht nur von September bis Dezember. Wie Generalintendant Christoph Dittrich am Dienstag im Gespräch mit MDR KULTUR erklärte, wolle man die Entwicklung der Corona-Pandemie abwarten und dann im Herbst den zweiten Teil der Pläne für die Saison 2020/2021 vorstellen. Gleichwohl arbeite das Haus bereits jetzt an konkreten Projekten, die dann den aktuellen Bedingungen angepasst werden könnten.