Theatermachen in Jena, das war schon immer ein heikles Unterfangen: Denn schon Ende des 18. Jahrhunderts gab es im nur 20 Kilometer entfernten Weimar mit dem Weimarer Hoftheater ein Haus mit großer Strahlkraft, was eigene Arbeiten fast unmöglich machte. Wenn Schiller also in seinem (heute direkt neben dem Theaterhaus gelegen) Gartenhaus weltberühmte Dramen wie Maria Stuart oder Wallenstein schrieb, so wurden sie in der Nachbarstadt uraufgeführt. Und das theaterinteressierte Jenaer Publikum gewöhnte sich daran, zu fahren. Später gab es zwar auch Glanzzeiten, als unter Regie von Walter Gropius ein neues Theatergebäude entstand. Doch auch diese endeten schnell wieder, zu DDR-Zeiten wurde das Haus zur externen Spielstätte für das Weimarer Theater, der Zuschauerraum wurde 1987 aufgrund von Baufälligkeit abgerissen und nie wieder aufgebaut.

Zeitgeschichte auf der Bühne

Autorin Schulte spielt auch selbst mit, hier links im Bild. Bildrechte: MDR/Mareike Wiemann Genau diese holprige Entwicklung ist es, die das Theaterhaus nun ins Zentrum einer Uraufführung stellt: Mit "Wo ist das Theater?" hat die Berliner Autorin Anne Jelena Schulte ein Stück geschrieben, in dem es um das Verhältnis der Jenaer zu ihrem Theater geht, und um einen Rückblick heutiger und früherer Mitarbeiter des Hauses: Was macht es mit ihnen, in einem Haus zur arbeiten, das nach wie vor nur aus dem Bühnenturm besteht, in dem Publikum und Spieler also gleichermaßen Platz finden müssen? Und mit welchen Gefühlen blickt man nach Weimar, wo auch heute noch die großen Klassiker vor einem Riesenpublikum gespielt werden?