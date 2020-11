Ariadne, Dornröschen und Lohengrin im Rennen

Vergeben wird die Auszeichnung in acht Kategorien, darunter für Musiktheater- und Schauspiel-Regie, für Choreografie sowie an Schauspielerinnen und Schauspieler. Nominiert sind mit Regisseur Martin G. Berger, Choreograf Jeroe Verbruggen und Bühnenbildner Sebastian Ellrich auch drei Theaterschaffende mit Produktionen an Häusern in Mitteldeutschland. In der Kategorie Musiktheater geht Martin G. Berger als Regisseur der Oper "Ariadne auf Naxos" am Deutschen Nationaltheater in Weimar ins Rennen. Bei seiner Inszenierung der Strauss-Oper nach antikem Vorlage stimmte für MDR-KULTUR-Kritiker Uwe Friedrich alles. Berger erzählt die Geschichte demnach völlig neu, er schickt alle Beteiligten auf Zeitreise, stoppt manchmal das Orchester, um Kommentare in die Originalhandlung einzufügen. Das Ensemble glänzte. Großen Jubel gab es nach der Premiere im DNT Anfang März. "Ariadne auf Naxos" am DNT Weimar in der Regie von Martin G. Berger Bildrechte: Candy Welz

Außerdem wurde Jeroen Verbruggen für seine Choreografie "Dornröschen - Once upon a dream" an der Oper Leipzig nominiert. Inspirieren ließ sich Verbruggen von der französischen Fassung durch Charles Perrault, die um einiges grausamer ist als die Grimmsche. So hat auch Verbruggens Choreografie nichts mit dem klassischen russischen Ausstattungsballett zu tun. "Die Lesart des Belgiers nimmt teilweise schon albtraumhafte Züge an, was ihre gewollte Wirkung betrifft, niemals die Umsetzung, die ist von Anfang bis Ende traumhaft schön", fand MDR KULTUR-Kritiker Wolfgang Schilling. Jeroen Verbruggen: "Dornröschen - Once upon a dream" an der Oper Leipzig Bildrechte: Ida Zenna

Für die Chemnitzer Neuproduktion von "Lohengrin", die im Januar Premiere feierte, schuf Sebastian Ellrich das Bühnenbild. In eine Art Endzeit-Vergnügungspark samt Achterbahn versetzte er Richard Wagners romantische Oper. So spielt sie in einer kaputten Welt, die auch ein Kriegsschauplatz sein könnte. "Lohengrin" an der Oper Chemnitz, Bühnenbild von Sebastian Ellrich Bildrechte: Nasser Hashemi

Ein Preis der Theater

Der undotierte Theaterpreis wird seit dem Jahr 2006 vom Deutschen Bühnenverein in Zusammenarbeit mit den Bundesländern, der Kulturstiftung der Länder und der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste vergeben. Über die Preisträgerinnen und Preisträger entscheidet eine fünfköpfige Jury, die von der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste benannt wurde. Zu den Mitgliedern gehört u.a. der ehemalige Intendant des Leipziger Theaters der Jungen Welt, Jürgen Zielinski. Grundlage für die Nominierungen sind Vorschläge der Theater, darüber entscheiden Kritikerinnen und Kritiker sowie ein Ausschuss des Bühnenvereins. Somit gilt "Der Faust" als ein Preis der Theater für ihre Künstlerinnen und Künstler.