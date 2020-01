MDR KULTUR: Frau Wildermuth, der MDR sagt, miteinander leben sei deshalb so wichtig, weil die digitale und globalisierte Welt alte Werte völlig über den Haufen wirft. Aber was kann der MDR da tun oder leisten?

Katja Wildermuth: Es gibt eine Studie des Hans-Bredow-Instituts: Wie erleben Menschen den gesellschaftlichen Zusammenhalt hierzulande? Und die Zahlen sind schon erschreckend: Es sind 65 Prozent, die sagen, die Gesellschaft driftet auseinander. Jeder sitzt alleine hinter seinem Bildschirm. Jeder sitzt in seiner Filterblase. Wir fangen an, nicht mehr miteinander, sondern nur noch übereinander zu reden oder aufeinander einzuhetzen. Das ist erstmal ein Tatbestand.

Dann müssen wir gucken – und das ist ja schon Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks – wie wir mit Formaten, mit Dialog, mit Thematisierung dieses Thema aufgreifen und ein Stück nach vorn bringen – und so natürlich am Ende des Tages vielleicht wieder Leute miteinander ins Gespräch bringen, die eigentlich überhaupt nicht mehr miteinander reden. Vielleicht Leuten wieder ein gesellschaftliches Miteinander erfahrbar machen, was es vorher nicht so gab. Das haben wir uns vorgenommen.

Wir nehmen das Wort "miteinander" sehr ernst. Wir haben verschiedene Programmschwerpunkte in ganz unterschiedlicher Richtung. Da geht es um miteinander gestalten, um miteinander anpacken, miteinander singen, auch miteinander feiern, sich miteinander einbringen. Wir reden über Ehrenamt. Wir reden über Vereinsleben. Wir reden über politische Partizipation. Wir reden aber auch über das Chorfest und die beglückende Erfahrung des Miteinander-Singens. Also ein breites Spektrum.

Wie genau will man das Miteinander in den verschiedenen Schwerpunkten stärken?

Ich fange mal beim Politischen an, weil politisch ja nicht ganz unwichtig ist. Wir sind als MDR exklusiver Partner und Medienbegleiter des Projekts "Deutsche Bürgerräte". Unter der Schirmherrschaft von Wolfgang Schäuble sind 160 Bürger aus ganz Deutschland ausgewählt worden, natürlich auch viele aus Mitteldeutschland, um sich zu treffen und zu gucken, was für Ratschläge geben ganz normal durch Zufallsprinzip ausgewählte Bürger den Repräsentanten der Demokratie, also den professionellen Politikern. Über was für Themen muss die Politik reden, was für Lösungen soll sie auf bestimmte Fragen erhaben.