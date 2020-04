MDR KULTUR: Nach nur sechs Tagen Öffnung haben Sie die Karl-Lagerfeld-Retrospektive wieder zumachen müssen. Kann es das gewesen sein?

Thomas Bauer-Friedrich: Das kann es und soll es und darf es auch nicht gewesen sein. Die Ausstellung wartet ja im Prinzip nur, dass wir wieder aufmachen können. Seit wir geschlossen haben, seit 14. März, versuchen wir, die Ausstellung bei unserem Publikum im Bewusstsein zu halten über zahlreiche mediale, also digitale Angebote. Und das Schöne ist, es gibt ja auch einen Ausstellungsbereich open-air im Innenhof, der Innenhof ist frei zugänglich, also den kann man sich anschauen. Und die Ausstellung kann dann entsprechend verlängert werden, wenn wir wieder aufmachen und wissen, wie die weitere Jahresplanung laufen kann.

Fangen Sie dann mit der Werbung wieder von vorne an? Haben Sie das Geld dafür?

Das ist das große Problem und das Ärgerliche, Traurige, denn wir hatten am 7. März eröffnet. In der Woche darauf, die einzige Woche, die auf war, hatten wir eine große, deutschlandweite Werbekampagne, eine sehr große Summe Geldes in die Hand genommen, und im Prinzip muss das Geld jetzt nochmal in die Hand genommen werden – ungeplant natürlich. Das heißt wir werden schauen müssen, wie wir das Geld zusammentragen im Haushalt, damit wir dann neu wieder bekannt machen können, dass es die Ausstellung nach wie vor und wieder gibt.

Wie schätzen Sie das insgesamt ein, wird das Publikum glücklich strömen, endlich wieder offen – oder werden viele Museen auch erinnern müssen: Hallo, wir sind auch noch übrig von vorher?

Zur Zeit passiert wahnsinnig viel online, auch für die Museen. Wie sehr wird das die Museen für die Zukunft verändern?

Der eine Punkt, was mich zuversichtlich und freudig stimmt, das ist jetzt nochmal bewiesen, dass das Digitale das Original nicht ersetzt. Die Aura des Originals ist nach wie vor gegeben. Aber was wir vor allen Dingen auch hier im Haus merken, auch wir haben in der Vergangenheit, in Vor-Corona-Zeiten nicht so massiv auf Digitales gesetzt und merken jetzt, in den Zeiten, wo wir uns sehr stark darauf konzentrieren, wie viel Kraft, Technik und auch Personal dafür notwendig ist.

Und das wird alleine die Ausstattung, die Aufstellung der Museen, wenn sie das denn in qualitativ guter Form künftig fortführen wollen, wird also die Ausstattung der Museen nochmal ganz neu herausfordern.

Lagerfeld werden Sie also dann bald hoffentlich mit Abstand wieder aufmachen. Was ist mit dem nächsten großen Projekt, Toulouse-Lautrec, für Oktober geplant, da müssen Sie sich ja viel leihen. Wie geht das eigentlich mit dem internationalen Tauschverkehr in der Kunst gerade?

Das ist die große Schwierigkeit. Da natürlich der internationale Leihverkehr einen sehr großen Vorlauf hat – Ausstellungen werden mit zwei, drei, vier Jahren Vorlauf geplant, Leihgaben werden verabredet. Die Toulouse-Lautrec-Schau, die eigentlich ab 4. Oktober laufen sollte, schwebt im Moment. Es ist unklar, wie es damit weitergeht.

Ins nächste Jahr kann ich sie definitiv nicht verlegen, weil die Werke dann schon wieder für andere Projekte zugesagt sind. Das heißt, dass ist hier die große Unsicherheit, die wir Museen im Moment alle haben, weil wir nicht wissen, wann wir wieder öffnen dürfen und wie wir dann die zweite Jahreshälfte vom Programm gestalten können.