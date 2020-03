Die Wahl Bodo Ramelows zum Ministerpräsidenten und die Formierung der Minderheitsregierung haben positive Reaktionen unter Thüringens Kulturschaffenden hervorgerufen. Hasko Weber, Intendant des Deutschen Nationaltheaters in Weimar, sagte MDR KULTUR, er sei erleichtert über das Ergebnis, da viel Arbeit für die Politik anstehe, die in den letzten Wochen aufgelaufen sei: "Dass es dabei in einer gut gesetzten zeitlichen Rahmung Neuwahlen für den Landtag geben wird, ist natürlich eine Perspektive, um die die neue Regierung nicht herumkommt."

Schloss Elisabethenburg in Meiningen soll in die neue Schlösserstiftung überführt werden. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Es gibt also viel zu tun im Bereich Kultur, aber die Zeit ist knapp. Da heißt es nun, Prioritäten zu setzen. Für den Kulturrat Thüringen, Dachverband für alle Kulturschaffenden im Freistaat, muss direkt der kommende Landeshaushalt in den Fokus gerückt werden. Geschäftsführer Jörg Dietrich nennt hier das Beispiel der neuen Mitteldeutschen Schlösserstiftung: "Da muss viel Geld in die Hand genommen werden, genau so wie bei einigen anderen Investitionsförderungen, die durch den Bund genehmigt wurden." Das Land müsse hier die Gegenfinanzierung organisieren und diese in den Haushalt 2021 mit einplanen.

Millionengelder im Spiel

Neben der neuen Mitteldeutschen Schlösserstiftung müssen Sanierungen am Deutschen Nationaltheater, der Klassik Stiftung Weimar und am Lindenau-Museum Altenburg weitergebracht oder in die Wege geleitet werden. Bei all diesen Großprojekten werde wohl gemeinsam mit der CDU bald Bewegung in die Sache kommen, prognostiziert Dietrich. Weniger optimistisch ist er dagegen bei eher kleineren kulturpolitischen Anliegen. Die Angleichung der Theatergehälter an den Flächentarif oder die Entwicklung eines Produktionshauses für die Freie Szene in Thüringen kämen wohl nicht so bald: "Ich hoffe, dass diese neue Produktionsstätte im kommenden Jahr weiter konzipiert werden kann, habe aber meine Zweifel, ob wir dieses Jahr schon einen Beschluss im Landtag dafür bekommen."

Bettina Rößger Bildrechte: Thomas Putz Auch Bettina Rößger von der Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur vermutet, dass die Minderheitsregierung in den kommenden Monaten viel mit den anstehenden Großprojekten im Kulturbereich beschäftigt sein wird. Die kleinen Kulturakteure dürften da nicht vergessen werden, warnt sie: "Unsere Sorge ist, dass die Projektförderung in den Haushaltsverhandlungen hinten runterfällt, da der Freistaat ja erst mal die großen Projekte kofinanzieren muss." Dieses Geld dürfe nicht aus der Projektförderung genommen werden, so Rößger weiter. Denn die vielen kleinen Kulturinitiativen seien dringend auf das Geld angewiesen, da sie ohnehin schon chronisch unterfinanziert seien.

Kleinere Einrichtungen gefährdet

Die Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur fordert unabhängig davon, im kommenden Haushalt auch Gelder für Sanierungen im soziokulturellen Bereich vorzusehen. Es gebe einen großen Investitionsstau, einige Zentren könnten behördliche Auflagen bereits gar nicht mehr erfüllen, so Rößger: "Das gefährdet ihre Arbeit und die Nutzung wird eingeschränkt. Das muss dringend behoben werden. Deswegen fordern wir seit einigen Monaten schon ein Sofortprogramm für Investition und Bau. Und da werden wir jetzt weiter dran bleiben."