Normalerweise schreiben sich Parteien einen Koalitionsvertrag, um ihre Regierungsarbeit zu besiegeln. Diesen Namen nehmen Linke, SPD und Grüne aber aktuell nicht so gerne in den Mund. So arbeiten sie deswegen an einem Papier für ihre Minderheitsregierung, das manchmal als Zukunftspapier bezeichnet wird, manchmal als Thüringer Weg. Sie wollen darin ihre grundlegenden Ziele für die kommenden Jahre feststecken. Nicht zu sehr im Detail, aber doch richtungsweisend.

Wer nimmt sich der Kultur an?

Laut der Linken geht es bei den Gesprächen zwischen ihr, SPD und Grünen in diesen Tagen allerdings noch nicht um Sachthemen. Welche Kulturthemen es in den Vertrag schaffen könnten, ist deswegen ungewiss. Ebenso wie die Personalfrage: Dass Benjamin-Immanuel Hoff auch künftig das Amt des Kulturministers einnehmen wird, ist keinesfalls gesetzt. Hoff hat zwar in den vergangenen Jahren vieles erreicht, hat etwa mit der Museumsperspektive und der Theaterperspektive zwei wichtige und richtungsweisende Dokumente erarbeiten lassen und insgesamt über seine Doppelfunktion als Chef der Staatskanzlei auch eine Aufwertung der Kultur erreicht.

Gleichzeitig ist Hoff als Chefstratege des Ministerpräsidenten aber auch eine Art Joker für die Thüringer Linke: Gerade leitet er parallel zum Kulturministerium noch kommissarisch das Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft, ist also auf verschiedenen Feldern aktiv.

Von Schlösserstiftung bis Theatergehälter

Zu wünschen wäre es der Kultur, dass kein Personalwechsel - oder gar eine Ressortumbildung stattfinden wird. Denn auch hier drängen einige Themen: Für die neue mitteldeutsche Schlösserstiftung muss ein Staatsvertrag erarbeitet werden. Auch die Beschäftigten an den Theatern warten darauf, dass die Politik sich endlich ihrer Gehälter annimmt. Hoff hatte ja vor der Wahl angekündigt, hier die Rückkehr zum Flächentarif anzupeilen - konkret passiert ist bislang jedoch nichts.

Der Kulturrat Thüringen wünscht sich zudem, dass die Politik endlich auf die prekäre Situation der vielen kleinen Kulturvereine eingeht: Das sogenannte Kulturmanagerprogramm, über das Leitungskräfte in den Initiativen bezahlt werden, solle endlich ausgebaut werden, fordert Geschäftsführer Jörg Dietrich.

Abseits des Rampenlichts