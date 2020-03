Die Thüringer Verlegerin Katja Cassing hat im Gespräch mit MDR KULTUR an die Literaturfans appelliert, lokale Buchhandlungen zu unterstützen: "Ich hoffe, dass die Leute jetzt nicht nur Klopapier hamstern, sondern auch Bücher."

Literatur als Lebensmittel

Literatur könne ein Lebensmittel sein, meinte Cassing und erklärte weiter, Leser und Leserinnen, die jetzt beispielsweise das Online-Bestellsystem kleiner Buchhandlungen nutzten, unterstützten damit außerdem die Arbeit der unabhängigen Verlage.

Cassing verwies auf den herben Schlag, den die Corona-bedingte Absage der Leipziger Buchmesse gerade für kleinere Unternehmen der Branche bedeutet habe. Damit sei eine "Riesen-Plattform" für die unabhängigen Verlage kurzfristig entfallen, schließlich sei die Leipziger Buchmesse vor allem auch ein Lesefestival: "Im vergangenen Jahr kamen 280.000 Menschen. Das sind alles potenzielle Kunden, also Leute, die vielleicht an den Stand kommen. In diesem Jahr hätten wir unsere Bücher da erstmals direkt frei verkaufen dürfen."

Preise als Tropfen auf den heißen Stein

Der in Bad Berka bei Weimar ansässige Cass-Verlag gibt japanische und koreanische Belletristik und Kriminalliteratur heraus. Geführt wird das Unternehmen von Katja Cassing und Jürgen Stalph, die beide Japanologen sind. Sie lebten und arbeiteten mehr als zehn Jahre in Tokio, bevor sie 2000 nach Deutschland zurückkehrten und ihren Verlag gründeten. 2006 zogen sie nach Thüringen. 2019 wurden sie für ihre "hervorragende Leistung" mit dem Deutschen Verlagspreis ausgezeichnet. Ihr Spitzentitel auf der Leipziger Buchmesse 2020 sollten die "Aufzeichnungen eines Serienmörders" sein, Held in dem koreanischen Krimi ist ein alter Mann mit schwindendem Gedächtnis. Um seine Tochter zu beschützen, versucht er trotz seiner fortschreitenden Demenz, einen letzten Mord zu planen. Das Buch von Young-ha kim war in Korea ein Bestseller, der auch verfilmt wurde.

Strukturförderung für unabhängige Verlage gefordert