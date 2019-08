2017 übernahm Tobias Felger dafür das Restaurant Heimann in Dessau und gab ihm einen neuen Namen und ein neues Konzept. Dabei hat er sich das Motto des Bauhauses zu Herzen genommen: "Funktion vor Konvention". Die Karte ist eine regelmäßig neu erscheinende Zeitung, das Geschirr liegt unsortiert in der Mitte des Tisches.

Felger interpretiert die deutsche Küche neu: "Die Herausforderung ist, wie kann man Schnitzel retten, es anders machen, vielleicht kann man sich auf den Kartoffelsalat konzentrieren und fünf verschiedene Arten von Kartoffeln machen, mal die Mayonnaise weglassen und mit Kräutern arbeiten – und dann hat man aus so etwas Banalem wie einem Kartoffelsalat vielleicht ein tolles Essen." Inspiriert wird er von seiner Wahlheimat Dessau: Hier fühlt er sich wohl in seiner Nische, abseits des Mainstreams, in einer Stadt, die nach Felgers Befinden unterbewertet wird. Mit seinem kleinen Laden kann er gegen den Strom schwimmen und trotzdem überleben.

Beruflich ging es weiter nach Dessau, wo er seine Kochausbildung absolvierte. Dann zog er in die Welt, arbeitete in renommierten Küchen, etwa in Birmingham im "Restaurant des Jahres 2004". 2014/15 absolvierte Tobias Felger ein Studium zum Küchenmeister und schloss mit einem "Bachelor Professional of Cookery and Kitchen Management" ab. Danach kehrte er nach Dessau zurück.