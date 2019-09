Der Kulturmanager Tobias Wolff ist als künftiger Intendant der Oper Leipzig bestätigt worden. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, stimmte die Ratsversammlung der Personalie am Mittwochabend zu. Wolff war im Juni von einer Auswahlkommission vorgeschlagen worden. Er übernimmt das Amt am 1. August 2022. Dann folgt er auf den bisherigen Intendanten Ulf Schirmer, der den Posten nach Angaben der Stadt auf eigenen Wunsch regulär abgibt.

Wolff kündigte an, das Haus werde unter seiner Leitung die Nähe zum Publikum suchen. Er sei ein großer Freund davon, "Leute reinzulassen" und "auch mal in die Stadtteile zu gehen". "Ich wünsche mir, dass die Oper Leipzig ein Ort wird, wo viele bunte Diskurse geführt werden", so Wolff. Zugleich sei die internationale Strahlkraft des Hauses wichtig. Als eines seiner Kerngebiete nannte Wolff zudem Musikvermittlungsprojekte etwa für Schüler.

Wolff wurde 1975 in Koblenz in Rheinland-Pfalz geboren. Er studierte Musikwissenschaft und Bratsche in Cambridge, Essen und Düsseldorf sowie Internationales Management an der Handelshochschule Leipzig.